В Иволгинском районе Бурятии выявлено 45 случаев незаконной рубки

О нарушениях лесного законодательства рассказали 21 августа на очередном заседании муниципальной межведомственной комиссии по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины в Иволгинском районе Бурятии. В работе комиссии приняли участие представители администрации района, Иволгинского лесничества, уголовного розыска ОМВД по Иволгинскому району, Иволгинского лесхоза, главы сельских поселений и руководители структурных подразделений администрации.- С начала года было проведено 557 рейдов. Выявлено 81 нарушение, из них 45 случаев незаконной вырубки. Объём ущерба составил 1687 кубометров древесины, а общая сумма ущерба — 33 миллиона рублей. По статье 260 зафиксировано всего 38 случаев незаконной вырубки. Также выявлено 7 случаев рубки сухостоя, - поделилась результатами проделанной работы главный лесничий Иволгинского лесничества Виктория Кондратьева.По словам директора Иволгинского лесхоза Александра Тутаева, ежедневно от трёх до пяти совместных групп сотрудников лесхоза и лесничества выезжают в рейды. Было принято решение продолжить практику совместных рейдов с применением квадрокоптера.Как рассказали сотрудники ОМВД, в настоящее время ведётся совместная работа с республиканским агентством лесного хозяйства и администрацией района. Всего было произведено 104 совместных выезда, а также дополнительно 16 выездов. В работе было задействовано 64 сотрудника полиции. За это время было составлено 7 протоколов и выявлено 14 нарушений. В работе были задействованы сотрудники различных подразделений ведомства.- Немалое внимание в ходе заседания уделили информированию населения и проведению профилактических мероприятий, а также обсудили возможность передачи полиции современного квадрокоптера. Новое оборудование поможет эффективнее искать нарушителей и предотвращать незаконные вырубки, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.