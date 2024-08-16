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Курскую область снабжают необходимой техникой и продуктами

Курскую область снабжают необходимой техникой и продуктами
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
«ЕР» отправила гумпомощь в пункты временного размещения

«Единая Россия» направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи, которая необходима для организации работы пунктов временного размещения (ПВР), поддержки жителей региона и помощи в восстановлении жилья. Всего в миссии задействованы уже более 60 реготделений партии.

Об этом рассказал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, находясь в Курской области, передаёт newsnn.ru. Он вместе с исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым ознакомился с организацией работы распределительного центра гуманитарной помощи. Также представители «Единой России» обсудили потребности ПВР в регионе. Координируют работу данного центра руководитель регионального исполкома Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

По словам Якушева, председатель партии Дмитрий Медведев в рамках ВКС по ситуации в Курской области подчеркнул, что партия будет оперативно принимать решения по поддержке жителей региона. Он добавил, что соответствующий ресурс и инфраструктура у партии имеются.

В компании волонтёров Владимир Якушев посетил два крупнейших пункта временного размещения и доставил им холодильники, микроволновые печи, сладости для детей и бытовую химию. Он отметил, что в большинстве пунктов созданы комфортные условия. Якушев также рассказал, что в Курске сейчас находится около 70 активистов со всей страны, которые занимаются раздачей гуманитарной помощи и адресными заявками. При этом количество добровольцев растёт с каждым днём.

Получить гуманитарную помощь жители региона смогут в штабе общественной поддержки «Единой России». Оказывается помощь и курским медикам. Они получили средства РЭБ для установки на автомобили скорой помощи, также Якушев доставил в областную клиническую больницу рации, продукты питания и бытовую технику. Кроме того, «Единая Россия» оказывает адресную помощь Рыльску, помогая эвакуировать людей из населённого пункта.

Якушев подчеркнул, что партия ставит перед собой задачу помочь людям. Этим она занимается с первых часов атаки ВСУ на Курскую область. Об этом информирует сайт «Единой России» er.ru.

Единая Россия 2024

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