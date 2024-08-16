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В мэрии Улан-Удэ произошли кадровые назначения

В мэрии Улан-Удэ произошли кадровые назначения
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Четыре человека получили назначения

Пресс-служба мэрии Улан-Удэ сегодня сообщила о новых кадровых назначениях.

Сергей Чистяков назначен заместителем председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству – начальником управления транспорта и связи.

Он выпускник Братского государственного технического университета. В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству начинал свой путь с должности консультанта.

Евгения Морозова возглавила МАУ «Специализированная служба города Улан-Удэ». Это муниципальное автономное учреждение занимается вопросами похоронного дела: содержит городские кладбища и оказывает услуги по транспортировке тел умерших. Кроме того, учреждение хоронит тела людей, у которых нет близких.

Морозова окончила БГСХА. Ранее занимала должность заместителя председателя комитета городского хозяйства по экономике и финансам.

Руководителем Фонда развития города Улан-Удэ стал Юрий Мадуев. Он экономист по образованию, окончил ВСГУТУ. Ранее занимал в Фонде должность проектного менеджера.

Фонд развития города – это некоммерческая организация, главная цель которого – привлечение инвесторов и сопровождение их проектов по принципу «одного окна».

Как сообщал «Байкал-Daily», директором МБУ «Городское лесничество» назначена Светлана Григорьева. Она выпускница Российского государственного гуманитарного университета, ранее руководила управлением административного контроля комитета городского хозяйства.

Городское лесничество следит не только за городскими лесами, но и отвечает за озеленение столицы Бурятии.  
назначение администрация Улан-Удэ

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