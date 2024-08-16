В мэрии Улан-Удэ произошли кадровые назначения

Пресс-служба мэрии Улан-Удэ сегодня сообщила о новых кадровых назначениях.
Сергей Чистяков назначен заместителем председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству – начальником управления транспорта и связи.
Он выпускник Братского государственного технического университета. В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству начинал свой путь с должности консультанта.
Евгения Морозова возглавила МАУ «Специализированная служба города Улан-Удэ». Это муниципальное автономное учреждение занимается вопросами похоронного дела: содержит городские кладбища и оказывает услуги по транспортировке тел умерших. Кроме того, учреждение хоронит тела людей, у которых нет близких.
Морозова окончила БГСХА. Ранее занимала должность заместителя председателя комитета городского хозяйства по экономике и финансам.
Руководителем Фонда развития города Улан-Удэ стал Юрий Мадуев. Он экономист по образованию, окончил ВСГУТУ. Ранее занимал в Фонде должность проектного менеджера.
Фонд развития города – это некоммерческая организация, главная цель которого – привлечение инвесторов и сопровождение их проектов по принципу «одного окна».
Как сообщал «Байкал-Daily», директором МБУ «Городское лесничество» назначена Светлана Григорьева. Она выпускница Российского государственного гуманитарного университета, ранее руководила управлением административного контроля комитета городского хозяйства.
Городское лесничество следит не только за городскими лесами, но и отвечает за озеленение столицы Бурятии.