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В Улан-Удэ назначили нового ответственного за озеленение

В Улан-Удэ назначили нового ответственного за озеленение
Власть,  Фото:МБУ "Городское лесничество"
Новый руководитель с 2001 году работает в администрации города

В Улан-Удэ назначен новый директор МБУ «Городское лесничество». Должность заняла Светлана Григорьева, ранее руководившая управлением административного контроля комитета городского хозяйства администрации города.

Светлана Григорьева родилась 23 февраля 1983 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Прошла курсы профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок», «Государственное и муниципальное управление».

Начала карьеру в 2001 году в администрации Железнодорожного района. В 2006 году стала специалистом инженерно-энергетического отдела управления жилищного хозяйства комитета городского хозяйства, в 2017 году назначена начальником жилищного отдела КГХ. В 2021 году заняла должность заместителя председателя по благоустройству комитета городского хозяйства. С 2023 года и до перехода в городское лесничество руководила управлением административного контроля.

В период работы в комитете городского хозяйства под руководством Григорьевой проводилась подготовка жилого фонда Улан-Удэ к зиме, осуществлялся контроль за работой управляющих организаций, за выполнением работ по устройству детских площадок на придомовых территориях. Светлана Григорьева руководила стартом нацпроекта по благоустройству дворов.

Коллективу «Городского лесничества» Светлану Григорьеву как нового руководителя представил первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев. Он отметил, что более пяти лет трудится вместе со Светланой Николаевной и она работает в администрации всю жизнь.

Прежним руководителем «Городского лесничества» была Виктория Утесова.

Справка:

«Городское лесничество» - это муниципальное бюджетное учреждение. Оно занимается мероприятиями по охране, защите, воспроизводству лесов, а также озеленением Улан-Удэ.

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