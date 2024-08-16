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Эксперт оценил предвыборную кампанию в горсовет Улан-Удэ

Эксперт оценил предвыборную кампанию в горсовет Улан-Удэ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ Тимур Бадмацыренов рассказал об основных трендах нынешних выборов

По словам доктора социологических наук и председателя комиссии Общественной палаты Бурятии, кампания протекает предсказуемо спокойно. Эксперт выделил несколько причин, по которым нынешние выборы будут одними из самых не шумных за последние годы:

- Во-первых, выборы в муниципальные органы власти всё-таки уступают по своей харизме нескольким предыдущим кампаниям в Бурятии. Нельзя сравнивать по степени интереса, например, выборы президента России или даже главы Бурятии с компанией депутатов в горсовет. Поэтому не стоит ожидать повышенного внимания от СМИ, политических пабликов в соцсетях, да и самих жителей Улан-Удэ к нынешней кампании, - отметил Тимур Бадмацыренов.

По его словам, электорат знает про выборы, но они не являются мейнстримом информационной или политической повестки в Бурятии. Такой расклад отразится и на явке: эксперт уверен, что «президентских» цифр ждать не стоит. От 20 до 30 процентов избирателей на голосовании будет вполне нормальным результатом - обычным для муниципальных кампаний в России.

- Во-вторых, всё-таки на одномандатных городских округах чувствуется невысокая конкуренция, - продолжает Тимур Бадмацыренов. - На сегодняшний день кадровый потенциал основных партий в Бурятии несопоставим. Оппозиционным партиям с каждой новой кампанией в регионе всё сложнее искать для себя конкурентоспособных кандидатов. У них очевидное наличие кадровых проблем.

По его словам, наиболее интересным с точки зрения предвыборной кампании выглядит округ №28 на юго-западе Улан-Удэ. Там несколько месяцев раскачивалась история со строительством колонии. Однако последнее заявление главы Бурятии о том, что федеральные власти откладывают объект в долгий ящик или навсегда, нивелировало все попытки оппозиции эффективно использовать эту тему во время кампании.

- В-третьих, несмотря на критику, пожелания и запросы жителей Улан-Удэ, в городе заметные позитивные изменения к лучшему. Причём жители города их видят визуально и пользуются ими - новые школы, детсады, дороги, инфраструктура и благоустройство. Кандидатам от команды городских властей есть что показать и рассказать, и это ещё более снижает возможности для оппозиции на этих выборах, - отметил эксперт.

Напомним, выборы депутатов улан-удэнского горсовета пройдут 8 сентября – в Единый день голосования.
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