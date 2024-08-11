В Иркутской области чиновников администрации района подозревают в превышении должностных полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Тайшетского района по факту превышения должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.По данным следствия, в 2021-22 гг чиновники администрации Тайшетского района подписали документы по приёмке в полном объёме капитального ремонта школы. Работы не были полностью сделаны, о чём сотрудники администрации знали, установлено в ходе следствия. Тем не менее они подписали акты и оплатили все работы подрядчику на сумму 10 миллионов рублей.Подрядчик так и не доделал ремонт, а контракт впоследствии был расторгнут, что привело к срыву срока ввода школы в эксплуатацию.- В рамках расследования в администрации района проведены обыски, изъята и изучается необходимая документация, допрашиваются должностные лица, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы и установление лиц, причастных к преступлению, - отметили в следственном управлении.