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В Иркутской области чиновников администрации района подозревают в превышении должностных полномочий

В Иркутской области чиновников администрации района подозревают в превышении должностных полномочий
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Дело связано с неоконченным капитальным ремонтом школы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Тайшетского района по факту превышения должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в 2021-22 гг чиновники администрации Тайшетского района подписали документы по приёмке в полном объёме капитального ремонта школы. Работы не были полностью сделаны, о чём сотрудники администрации знали, установлено в ходе следствия. Тем не менее они подписали акты и оплатили все работы подрядчику на сумму 10 миллионов рублей.

Подрядчик так и не доделал ремонт, а контракт впоследствии был расторгнут, что привело к срыву срока ввода школы в эксплуатацию.

- В рамках расследования в администрации района проведены обыски, изъята и изучается необходимая документация, допрашиваются должностные лица, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы и установление лиц, причастных к преступлению, - отметили в следственном управлении. 
превышение должностных полномочий

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