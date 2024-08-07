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Евгений Луковников возвращается на пост зампреда правительства Бурятии

Евгений Луковников возвращается на пост зампреда правительства Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пояснил, что за это время поправил здоровье

Бывший зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, уволившийся в начале этого года, возвращается на работу в правительство республики. Он вновь возглавит инфраструктурный блок.

Глава Бурятии Алексей Цыденов согласовал его назначение на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. Приставку «и.о.» снимут после того, как назначение одобрит Народный Хурал.

- Уходил с работы по причине здоровья, сейчас восстановился, готов работать с полной отдачей, - сообщил Евгений Луковников.

Он добавил, что «с удовольствием возвращается на службу в Бурятию».

- Задач очень много – стартовали работы по крупным инфраструктурным проектам: застройка центра Улан-Удэ, театра «Байкал», Национального музея, модернизация ТЭЦ-2, обновление электросетей. Сейчас актуально восстановление дорог, мостов после поводков, - отметил он.

Луковников занимал должность зампреда правительства РБ и и курировал инфраструктурный блок с 2017 до начала 2024 года. В Бурятию был приглашён Алексеем Цыденовым. До приезда в Улан-Удэ работал заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры курирует не только все инфраструктурные проекты в республике, но и восстановительные и ремонтные работы в подшефном Старобешевском районе ДНР.

Справка:

Евгений Луковников в 1988 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности «Восстановление и строительство искусственных сооружений на железных дорогах», получил квалификацию: инженер-строитель.

Карьера:

• 1993 – заместитель начальника дистанции пути по эксплуатации, старший дорожный мастер дистанции пути, и.о. заместителя начальника дистанции пути Тулунской дистанции службы пути станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги

• 1994 – старший дорожный мастер, и.о. заместителя начальника дистанции пути, заместитель начальника Иркутск-пассажирской дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги

• 1995 – заместитель начальника отдела пути Иркутского отделения, начальник отдела инженерных сооружений службы пути управления Восточно-Сибирской железной дороги

• 2000 – заместитель начальника службы пути по инженерным сооружениям управления Забайкальской железной дороги

• 2002 – научный сотрудник Государственного унитарного предприятия «Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта»

• 2002 – начальник опытной Московской дистанции пути Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»

• 2004 – главный инженер Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»

• 2006 – заместитель генерального директора по Забайкальской железной дороге ООО «Предприятие «Центр Строй Групп»

• 2008 – исполняющий обязанности руководителя Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта

• 2008 – руководитель Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта

• С марта 2012 по ноябрь 2017 – заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта

• С ноября 2017 по январь 2024 – зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры. 

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