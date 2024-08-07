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В Бурятии вновь продлили арест первому замглавы района

В Бурятии вновь продлили арест первому замглавы района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обвиняется в пяти фактах получения взяток в крупном и особо крупном размерах

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении до 10 месяцев срока содержания под стражей первого заместителя главы Джидинского района Владимира Цыденова, то есть до 12 октября 2024 года.

- Следствием Цыденов обвиняется в 5 фактах получения взяток в крупном и особо крупном размерах за покровительство при заключении контрактов и приёмке работ по ним, - говорится на сайте суда.

При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей суд вопреки позиции стороны защиты не нашёл оснований отпустить обвиняемого под домашний арест.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», замглавы Джидинского района задержали в Улан-Удэ в декабре 2023 года.

- По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации района по заранее состоявшейся договорённости о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения. Позже он обеспечил беспрепятственную приёмку и оплату работ, - сообщали ранее в следственном управлении.

В декабре 2023-го районный чиновник приехал в Улан-Удэ для встречи с представителем подрядчика – чтобы забрать часть взятки в 500 тысяч рублей. При получении денег его задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
взятка

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