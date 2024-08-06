В Забайкалье назначили краевого замминистра РГО

В Забайкалье распоряжением губернатора региона на должность первого заместителя министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики края с 6 августа назначена Юлия Жукова.Юлия Владимировна Жукова родилась 21 марта 1983 года в селе Унда Балейского района. Окончила Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского, а также получила квалификацию менеджера по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Дальневосточной академии государственной службы.Трудилась на разных должностях в краевом центре социальной защиты населения. До назначения в министерство работала в администрации Читинского района, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.