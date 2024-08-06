Герой России Балдан Цыдыпов поможет разработать программу Забайкалья

Герой России – участник СВО, курсант кадрового проекта президента России «Время Героев» Балдан Цыдыпов поможет разработать программу пятилетнего развития Забайкалья. Во время оперативного совещания в правительстве региона Балдан Цыдыпов озвучил свои предложения, которые лягут в основу программы. Они касаются мер поддержки участников СВО и их семей.- Во время разработки программы планирую выработать инициативы по поводу процесса реабилитации и социализации вернувшихся с фронта солдат и офицеров, - сказал Балдан Цыдыпов.Отметим, что Балдан Цыдыпов стал одним из 8 финалистов программы обучения участников специальной военной операции «Время Героев». В рамках кадрового проекта президента он в эти месяцы проходит стажировку в правительстве Забайкальского края, в качестве наставника Героя – губернатор Забайкальского края Александр Осипов.- Благодаря этой программе, участники СВО смогут понять, как правильно заниматься управлением, как работать в команде и приобретут необходимые навыки. Такое обучение поможет стать высококвалифицированными руководителями, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.