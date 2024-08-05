В Бурятии выбрали лучшие райсоветы и горсоветы

2 августа в столице Бурятии прошёл муниципальный форум «Инициатива каждого – общий успех». В нём приняли участие более 500 человек: эксперты в области местного самоуправления, представители органов государственной власти, главы районов, поселений, районные депутаты и общественные деятели.Глава Бурятии поприветствовал участников и пожелал плодотворной работы. Он отметил, что проведение форума – ежегодное мероприятие, в результате которого подводятся итоги работы за прошлый год и формируются новые задачи и планы на будущее.- Сегодня, в рамках форума, ещё раз пройдёмся по всем актуальным вопросам и для себя наметим план действий, поскольку каждый день жизнь меняется, каждый день ставит перед нами новые задачи, - сказал Алексей Цыденов.Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на форуме работали 4 тематические площадки:- «Инициативные проекты — решаем вместе»;- «О развитии местного самоуправления в Республике Бурятия»;- «Роль представительных органов в развитии местного самоуправления»;- «Информационные ресурсы в сфере муниципального управления».Ежегодный форум способствует развитию сотрудничества внутри республики, обмену теоретическими разработками и практическим опытом в области местного самоуправления и подготовки кадров.В рамках форума были подведены итоги республиканского конкурса «На лучшую организацию работы представительного органа муниципального района и городского округа». Конкурс проводился для выявления, поощрения и распространения примеров успешных практик деятельности органов местного самоуправления среди райсоветов и горсоветов.Из 14 заявок жюри определило 7 победителей. Первое почётное место заняла команда Улан-Удэнского горсовета. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил коллектив и вручил председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву диплом первой степени и денежный сертификат.- Это общая победа депутатского корпуса и аппарата. Поздравляю коллег из районов, - поделился Чимит Бальжинимаев.