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В Бурятии выбрали лучшие райсоветы и горсоветы

В Бурятии выбрали лучшие райсоветы и горсоветы
Власть,  Фото:УУГСД
В республике прошёл муниципальный форум

2 августа в столице Бурятии прошёл муниципальный форум «Инициатива каждого – общий успех». В нём приняли участие более 500 человек: эксперты в области местного самоуправления, представители органов государственной власти, главы районов, поселений, районные депутаты и общественные деятели.

Глава Бурятии поприветствовал участников и пожелал плодотворной работы. Он отметил, что проведение форума – ежегодное мероприятие, в результате которого подводятся итоги работы за прошлый год и формируются новые задачи и планы на будущее.

- Сегодня, в рамках форума, ещё раз пройдёмся по всем актуальным вопросам и для себя наметим план действий, поскольку каждый день жизнь меняется, каждый день ставит перед нами новые задачи, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на форуме работали 4 тематические площадки:
- «Инициативные проекты — решаем вместе»;
- «О развитии местного самоуправления в Республике Бурятия»;
- «Роль представительных органов в развитии местного самоуправления»;
- «Информационные ресурсы в сфере муниципального управления».

Ежегодный форум способствует развитию сотрудничества внутри республики, обмену теоретическими разработками и практическим опытом в области местного самоуправления и подготовки кадров.

В рамках форума были подведены итоги республиканского конкурса «На лучшую организацию работы представительного органа муниципального района и городского округа». Конкурс проводился для выявления, поощрения и распространения примеров успешных практик деятельности органов местного самоуправления среди райсоветов и горсоветов.

Из 14 заявок жюри определило 7 победителей. Первое почётное место заняла команда Улан-Удэнского горсовета. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил коллектив и вручил председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву диплом первой степени и денежный сертификат.

- Это общая победа депутатского корпуса и аппарата. Поздравляю коллег из районов, - поделился Чимит Бальжинимаев.
Бурятия Улан-Удэ горсовет форум

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