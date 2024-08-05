В Бурятии проверили состояние сибиреязвенных захоронений

В связи с подъёмом уровня воды и ухудшением паводковой ситуации в нескольких районах Бурятии возникла опасность размыва сибиреязвенных захоронений, что представляет угрозу для эпизоотической обстановки. В связи, с чем зампред правительства РБ Галсан Дареев и начальник управления ветеринарии республики Амгалан Дармаев проверили состояние этих объектов для принятия своевременных мер.- В Тарбагатайском районе пять стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве и три сибиреязвенных захоронения. Захоронения не подверглись размыву из-за наводнения, саркофаги целые, однако на двух объектах нарушено ограждение. В Мухоршибирском и в Заиграевском районах 47 стационарно-неблагополучных пунктов, большинство из них не представляют угрозы, так как находятся на возвышении, под наводнение не попал ни один из этих пунктов, но мы также после спада воды будем проводить почвенный анализ совместно с Роспотребнадзором для того чтобы исключить все риски, - рассказал Галсан Дареев.В настоящее время все сельскохозяйственные животные, находящиеся в зоне возможного подтопления отогнаны на возвышенности.В Бурятии насчитывается более 300 неблагополучных пунктов по сибирской язве и 18 сибиреязвенных захоронений. В случае подтопления животноводческих стоянок или мест содержания скота, необходимо незамедлительно перегнать животных на безопасные участки, утверждённые администрацией МО. При обнаружении клинических признаков заболеваний у животных неясной этиологии или падеже животных необходимо срочно обратиться в Государственную ветеринарную службу района или позвонить по телефону на горячую линию управления ветеринарии Республики Бурятия.- Единственным средством профилактики сибирской язвы у животных является вакцинация. Владельцев восприимчивых животных, не привитых против сибирской язвы, просят немедленно обратиться в ветеринарную службу для проведения профилактической вакцинации, - сообщили в управлении ветеринарии РБ.