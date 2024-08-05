Глава Бурятии работает в пострадавшем от подтоплений Заиграевском районе

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня работает в Заиграевском районе, который страдает от паводков.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на данный момент вода пошла на спад в населённых пунктах Горхон, Дархита, Новоильинск, Илька, Челутай-24, Татарский ключ.
В ночь с воскресенья на понедельник в результате подъёма уровня воды в реке Илька подтоплены 15 приусадебных участков (8 из них нежилые) по улице Набережная в посёлке Челутай-3. Алексей Цыденов выехал на место, чтобы оценить обстановку и проверить ход аварийно-спасательных работ, а также посетил место временного размещения, куда в превентивных целях эвакуируют жителей.
Глава Бурятии пообщался с жителями и напомнил, что размер единовременной материальной помощи в связи с ЧС увеличен с 10 тысяч до 15 тысяч рублей за нарушение условий жизнедеятельности, при утрате имущества первой необходимости - с 50 тысяч до 75 тысяч рублей.
- Что касается овощей, будут выделены борщевые наборы – капуста, картошка и так далее. В полном объёме: на год в объёме на одного человека, - отметил глава Бурятии.
С 1 по 4 августа в результате прохождения сильных дождей и подъёма уровней рек на территории Мухоршибирского, Тарбагатайского и Заиграевского районов произошло затопление придомовых участков и жилых домов, нарушено транспортное сообщение, разрушены мостовые сооружения на автомобильных дорогах федерального и местного значения, погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В связи с ухудшением гидрологической обстановки на территории трёх районов введен режим «Чрезвычайная ситуация».
По состоянию на 5 августа, подтоплено 28 домов в Дархите, Шабуре и Челутае. Ещё 99 приусадебных участков – в Ильке, Челутае-24, Шабуре, Челутае-3. Заилено 10 домов в Тарбагатае и 374 приусадебных участков в Большом Куналее, Тарбагатае, Десятниково и Мухоршибири.