Креативный кластер Бурятии станет резидентом территории опережающего развития

Создаваемые в Улан-Удэ, Владивостоке и Благовещенске креативные кластеры получат статус резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и поддержку в привлечении инвесторов и резидентов. Об этом в ходе форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» в Хабаровске договорились корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительства Республики Бурятия, Приморского края и Амурской области.Три соглашения о взаимодействии подписали исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, директор АНО «Центр креативных индустрий» из Бурятии Наталья Борисова и советник губернатора Амурской области, директор АНО «Центр развития территории» Пётр Стрелец.- Строительство центров креативных индустрий в городах Владивосток, Улан-Удэ и Благовещенск выполняется по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина на средства единой субсидии Минвостокразвития России. Они должны быть построены в 2025 году. В центрах креативным предпринимателям на льготных условиях будут предоставлены помещения, создана необходимая сервисная инфраструктура, обустроены общественные пространства для презентации продукции и услуг. Проектные и подготовительные работы уже начались, и важно уже сейчас привлекать резидентов в эти креативные кластеры, а также инвесторов из числа крупнейших российских компаний для развития площадок. Корпорация окажет содействие в получении статуса резидентов территорий опережающего развития центрами креативных индустрий, для этого будут расширены границы ТОР «Бурятия», «Амурская», «Приморье». Меры государственной поддержки, участие инвесторов позволят молодым амбициозным талантливым людям реализовать себя, дать территориям новый импульс для экономического и социального развития, - заявил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.Он отметил, что работа по привлечению участников креативных кластеров и потенциальных инвесторов в креативные кластеры уже началась.- Креативные индустрии сегодня переросли творчество и становятся драйвером развития бизнеса и территорий, при этом учитываются своеобразие и идентичность региона. Бурятия обладает уникальным культурным кодом, имеет выгодное географическое положение и близость к крупнейшему рынку креативных индустрий в лице стран Азиатско-Тихоокеанского региона — всё это способствует активному обмену культурными традициями и символами, вызывает интерес у зарубежных партнёров, создавая благоприятный климат для развития данной сферы. И для соотечественников наша республика, безусловно, интересна», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.- Мы ищем различные меры поддержки для создания комфортных условий и преференций для творческих креативных предпринимателей. Эти обстоятельства будут благоприятны для привлечения инвесторов и обеспечат развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Мы поддерживаем инициативу КРДВ, впереди большая, кропотливая и интересная работа, - дополнила коллегу директор АНО «Центр креативных индустрий» Наталья Борисова.Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» проходил с 1 по 3 августа. Событие привлекло более 3 тыс. посетителей из 11 субъектов ДФО. В программе форума были сессии, мастер-классы и лекции, презентации и семинары с участием ведущих экспертов из числа представителей федеральных и региональных властей, деятелей культуры, представителей креативного бизнеса: архитектуры и урбанистики, медиа, киноиндустрии и анимации, визуального искусства, гастрономии, музыкальной индустрии, разработки компьютерных игр, журналистики, дизайна и моды.