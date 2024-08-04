04 августа

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Глава Бурятии поручил создать комиссию по паводку

Глава Бурятии поручил создать комиссию по паводку
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов провёл заседание комиссии ЧС

В воскресенье, 4 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по поводу подтоплений в районах.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, Алексей Цыденов поставил задачи по устранению последствий дождевого паводка министерствам, ведомствам и главам муниципальных образований:

- организовать работу комиссии по оценке ущерба, причинённого дождевым паводком;

- в кратчайшие сроки внести изменения в положение о резервном фонде правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в части предусмотрения компенсации гражданам, утратившим урожай картофеля и иных овощных культур, а также в результате гибели сельскохозяйственных животных и домашней птицы;

- незамедлительно отправить документы на оказание материальной помощи гражданам.

«Прошу не затягивать с подачей документов, предназначенных для выплаты единовременной материальной помощи гражданам. Как только будут готовы документы на оказание помощи, направить их на рассмотрение комиссии в срочном порядке», - сказал Алексей Цыденов.

С 1 по 4 августа в результате прохождения сильных дождей и подъёма уровней рек на территории Мухоршибирского, Тарбагатайского и Заиграевского районов произошло затопление придомовых участков и жилых домов, нарушено транспортное сообщение, разрушены мостовые сооружения на автомобильных дорогах федерального и местного значения, а также погибли сельскохозяйственные животные и урожай. Действует режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера.
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