Глава Бурятии поручил создать комиссию по паводку

В воскресенье, 4 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по поводу подтоплений в районах.Как сообщает пресс-служба правительства республики, Алексей Цыденов поставил задачи по устранению последствий дождевого паводка министерствам, ведомствам и главам муниципальных образований:- организовать работу комиссии по оценке ущерба, причинённого дождевым паводком;- в кратчайшие сроки внести изменения в положение о резервном фонде правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в части предусмотрения компенсации гражданам, утратившим урожай картофеля и иных овощных культур, а также в результате гибели сельскохозяйственных животных и домашней птицы;- незамедлительно отправить документы на оказание материальной помощи гражданам.«Прошу не затягивать с подачей документов, предназначенных для выплаты единовременной материальной помощи гражданам. Как только будут готовы документы на оказание помощи, направить их на рассмотрение комиссии в срочном порядке», - сказал Алексей Цыденов.С 1 по 4 августа в результате прохождения сильных дождей и подъёма уровней рек на территории Мухоршибирского, Тарбагатайского и Заиграевского районов произошло затопление придомовых участков и жилых домов, нарушено транспортное сообщение, разрушены мостовые сооружения на автомобильных дорогах федерального и местного значения, а также погибли сельскохозяйственные животные и урожай. Действует режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера.