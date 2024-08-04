Рейтинг: акции главы Бурятии на «Бирже губернаторов» показали умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячные котировки

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам июля 2024 года оказался в группе «Умеренный рост». Три предыдущих месяца он располагался в ничем не примечательной группе «Стабильно». Об этом 2 июля сообщило агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале и марте 2024 года глава Бурятии находился в группе «Умеренный рост». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в рейтинге «ПолитБрокера» почти весь 2023 год тоже умеренно росли. А вот в апреле 2024 года акции Цыденова упали: он перешёл в группу «Стабильно». По итогам мая и июня он также был стабилен.

В июле акции главы республики выросли. Алексей Цыденов принял участие в фестивале «Алтаргана», который проходил в Монголии. Возглавил комиссию в Госсовете России «Эффективная транспортная система». Он также участвовал в установочном совещании этого органа. В минприроды России Цыденов обсудил с министром Александром Козловым спорные поправки к закону «Об охране озера Байкал». Рассказал о стройках в Бурятии новому министру строительства России Роману Старовойту, а также принял участие в праздновании 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава держал на контроле будущее строительство крупных объектов здравоохранения в Бурятии.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам июля 2024 года в число «умеренно растущих» глав регионов (то же самое в марте, апреле, мае и июне). Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов остался в группе «Стабильно». В апреле Осипов впервые за долгое время попал в высшую группу «Динамичный рост». Но в мае упал сразу на две ступеньки - расположился в группе «Стабильно». Кстати, в марте он вообще находился в группе «Умеренное падение».

В июле в группе «Динамичный рост» всего пять глав регионов (в июне -12, в мае – 17, в апреле – 11, в марте – 12, в феврале – восемь, в январе - пять): Дмитрий Миляев (Тульская область, врио губернатора), Глеб Никитин (Нижегородская область), Денис Пушилин (ДНР), Вячеслав Федорищев (Самарская область, врио) и Владислав Шапша (Калужская область).

В группе «Динамичное падение» глав регионов по итогам июля не оказалось.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.