Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника финансового управления администрации Мухоршибирского района. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
- По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемая зная, что плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована иначе, не приняла меры к составлению проекта бюджета и внесению в решение представительного органа, которым ранее утверждён бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соответствующих изменений. Изменения должны были предусматривать увязку вышеуказанных платежей с соответствующими целями, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
В результате этого, установлено в ходе следствия, поступившие в 2022 году в бюджет муниципального образования неналоговые доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в общей сумме более 19 млн рублей были направлены не по целевому назначению.
В следственном управлении отметили, что подозреваемая пошла на этот шаг «в целях уменьшения объёма выполняемой работы».
Сейчас следователи проводят следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
В Бурятии возбудили дело на начальника финансового управления районной администрации
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