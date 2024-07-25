Глава Бурятии принял участие в совещании Госсовета России

Новый состав провёл первое установочное совещание
В среду, 24 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития России, формирования новых составов и планов работы комиссий. Напомним, 22 июля указом президента Владимира Путина глава Бурятии был назначен председателем комиссии «Эффективная транспортная система».
Установочное совещание с председателями комиссий провёл помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он подчеркнул необходимость обеспечения преемственности работы по поручениям, ранее данным президентом. Основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски.
– Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов, оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус, – отметил Алексей Дюмин.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в нынешнем составе Государственного Совета Российской Федерации возглавил новую комиссию «Эффективная транспортная система».
– Направление, которое мне поручил Владимир Владимирович в Госсовете России – транспортная система. Это работа целого комплекса железнодорожного, водного, морского, воздушного транспорта. Работа очень ответственная и в то же время очень интересная. В России более 200 аэродромов, более 1,5 млн километров автодорог общего пользования, более 100 тысяч километров внутренних водных путей, 87 тысяч километров железнодорожных линий. Будем опираться на российский опыт, рассмотрим перспективы развития отрасли в субъектах с учётом законодательной базы, госпрограмм. Имеющиеся знания, опыт помогут нам решить задачи транспортной системы, – сказал Алексей Цыденов.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин подчеркнул высокую значимость работы комиссий Госсовета, которые наравне с федеральными министерствами несут ответственность за разработку и дальнейшую реализацию новых национальных проектов в регионах, в том числе в части корректировки отдельных мероприятий и показателей с учётом особенностей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Участники совещания обсудили вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий, организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти как по разработке новых национальных проектов, так и по выполнению поручений президента.
Глава Бурятии принял участие в совещании Госсовета России
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 25.07.2024
Новый состав провёл первое установочное совещание
Власть, 25.07.2024
Его привлекли к ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
Законопроект прошёл третье чтение в Госдуме РФ
Глава Бурятии назначил свою часть конкурсной комиссии
Он не планирует переизбираться в новый созыв
Власть, 23.07.2024
Он обвиняется в получении взятки в 3,5 млн рублей
Власть, 23.07.2024
Он возглавил абсолютно новую комиссию
Власть, 22.07.2024
Он подозревается в мошенничестве
Власть, 22.07.2024
К председателю СК России обратилась жительница республики
Власть, 19.07.2024
Евгения Коркина не ловили за рулём в нетрезвом виде
Власть, 19.07.2024
Он рванул вверх на 48 строчек
На выставке представят ключевые проекты регионов ДФО
В этом обвинили майнеров
Уголовное дело связано со скандальным строительством школы в Сосново-Озёрском
Власть, 17.07.2024
Иск в суд подала прокуратура