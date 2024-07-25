В Бурятии оштрафовали главу села

Его привлекли к ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
Прокуратура Тункинского района в ходе проверки выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации муниципального образования «Туран».
- Установлено, что в орган местного самоуправления обратился инвалид первой группы по вопросу улучшения жилищных условий. Однако вопреки требованиям федерального закона, ответ на заявление гражданину не был направлен. Кроме того, выявлены нарушения муниципалитетом сроков перенаправления обращений по компетенции в другие органы, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокурора района глава администрации сельского поселения привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан». Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.
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