Путин назвал виновных в нехватке электроэнергии в Бурятии

В этом обвинили майнеров
Накануне президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по экономическим вопросам. На нём обсуждалось развитие цифровых технологий в финансовой сфере.
Как отметил глава государства, это действительно очень динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится всё более востребованным со стороны бизнеса и инвесторов практически во всём мире.
- Такие технологии уже начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, сфере услуг и в международных расчётах, – приводит слова Путина пресс-служба Кремля. – Отдельный вопрос – по так называемым криптовалютам. Они не являются денежными единицами в обычном понимании, но всё чаще используются в мире как средство платежа в международных расчётах. В свою очередь, добыча или так называемый майнинг цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты. Но для этого требуется много электроэнергии.
По оценкам Минэнерго, в России на эти цели ежегодно расходуется 16 миллиардов киловатт-часов – почти полтора процента общего потребления электроэнергии в стране. И показатели продолжают расти.
- Факторы такого роста в целом понятны – сравнительно низкие цены на электроэнергию, мобильность оборудования для майнинга криптовалют и так далее, – отметил президент. – Но что здесь должно привлекать внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют.
По словам российского лидера, это может привести к дефициту мощности в отдельных субъектах, что уже отмечается в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
- Вопрос на самом деле острый и чреват серьёзными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и посёлков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счёт, – заявил Владимир Путин. – Согласен с ними – если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты окажутся поставлены на паузу.
По мнению Путина, нужно принять правильные своевременные решения в этом направлении, в том числе – системные, на уровне федерального законодательства.
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Власть, Фото:
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