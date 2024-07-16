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Из правительства Забайкалья вновь уволили экс-министра Бурятии

Из правительства Забайкалья вновь уволили экс-министра Бурятии
Власть,  Фото:архив пресс-службы правительства Забайкалья
Александр Бардалеев освобождён от занимаемой должности

Распоряжением губернатора Александр Бардалеев освобождён от должности замгубернатора Забайкалья – руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве России. Временно исполнять обязанности руководителя представительства Забайкальского края будет Илья Галибин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Напомним, что Александр Бардалеев проработал на посту менее года. Он вступил в должность 23 октября прошлого года. До этого он четыре года занимал должность министра экономики Забайкальского края. А до прихода в правительство Забайкалья трудился министром экономики Бурятии.
Забайкальский край увольнение

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