Из правительства Забайкалья вновь уволили экс-министра Бурятии

Александр Бардалеев освобождён от занимаемой должности
Распоряжением губернатора Александр Бардалеев освобождён от должности замгубернатора Забайкалья – руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве России. Временно исполнять обязанности руководителя представительства Забайкальского края будет Илья Галибин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Напомним, что Александр Бардалеев проработал на посту менее года. Он вступил в должность 23 октября прошлого года. До этого он четыре года занимал должность министра экономики Забайкальского края. А до прихода в правительство Забайкалья трудился министром экономики Бурятии.
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