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В Улан-Удэ прибыл глава президентского фонда

В Улан-Удэ прибыл глава президентского фонда
Власть,  Фото:центр креативных индустрий РБ
Сегодня он прочтёт лекцию в нацбиблиотеке

В Улан-Удэ прибыл генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Почётного гостя встретили руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Как сообщили в центре креативных индустрий РБ, сегодня, 16 июля, в 14:30 в национальной библиотеке республики состоится лекция генерального директора ПФКИ Романа Карманова.

Напомним, что президентский фонд культурных инициатив занимается проведением конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 25 июля стартует приём заявок на 2025 год. На конкурс могут быть представлены проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросс-культурные проекты; образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии); проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий); проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий; стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области современной популярной культуры. Отметим, что проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать одному из тематических направлений.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия культура

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