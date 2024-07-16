В Бурятии собираются уменьшить число аварий в системе теплоснабжения

Уже разработана дорожная карта
План мероприятий по повышению надёжности инфраструктуры теплоснабжения разработан на 2023-2030 годы в рамках реализации пилотного проекта в Дальневосточном федеральном округе. В течение полугодия проводилась инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры Бурятии. Сформирована база данных по каждому муниципальному образованию.
Несмотря на ряд мероприятий по поддержке коммунального хозяйства в регионе на сегодняшний день износ объектов коммунальной инфраструктуры остаётся высоким, составляя порядка 63,07 %. В частности, показатель износа сетей теплоснабжения - 65,36 %, котельного оборудования - 58,9 %.
- Избыточные источники теплогенерации и недостаточное финансирование отрасли ежегодно приводит к росту показателя износа объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с чем Правительством Республики Бурятия подготовлен комплексный план строительства и модернизации в Республике Бурятия до 2030 г., в который включено более 700 мероприятий с общей потребностью в финансировании порядка 100 млрд рублей, - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
В министерстве строительства и модернизации ЖКК Бурятии на заседании рабочей группы решаются вопросы теплоснабжения. В её состав группы вошли представители республиканской службы по тарифам РБ, Забайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности РБ, а также представители научного сообщества Бурятии.
- Идёт сбор информации об актуализированных и синхронизированных схемах теплоснабжения, программах комплексного развития коммунальной инфраструктуры, программах энергосбережения, режимных карт котлов. Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия представлены энергетические характеристики регулируемых организаций ЖКХ, - рассказал Евгений Поляков.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, ведётся работа по выработке стратегии для повышения надёжности тепловой инфраструктуры. Формируется государственное задание агентству развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности РБ. В результате реализации плана мероприятий будут обозначены основные проблемы и пути их решения в сфере теплоснабжения в Бурятии.
В Бурятии собираются уменьшить число аварий в системе теплоснабжения
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