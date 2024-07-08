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Мэру Улан-Удэ показали турбинный цех и диспетчерскую ТЭЦ-1

Мэру Улан-Удэ показали турбинный цех и диспетчерскую ТЭЦ-1
Власть,  Фото:t.me/igorshutenkov

Градоначальник проверил ход подготовки к зиме

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в сильную жару проверил, как идёт подготовка к отопительному сезону 2024/2025 гг. на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Он осмотрел турбинный цех, где сейчас ремонтируют основное оборудование, диспетчерскую, побывал в транспортном цехе, где приводят в порядок спецтехнику. Проверка нужна, потому что муниципалитет теперь выдаёт паспорт готовности объектам теплоэнергетики: таково требование постановления правительства России.

- В период аномальной жары мы проверяем подготовку к зиме, - цитирует слова Шутенкова пресс-служба мэрии. - Как говорится, готовь сани летом. Регламентные работы ведутся, контроль осуществляется. Но так как в ПАО «ТГК-14» произошла структурная реорганизация, мы действуем по принципу - доверяй, но проверяй. Все регламентные работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поставим на особый контроль. Соответствующие поручения даны.

Одно из основных замечаний на старушке ТЭЦ-1 - наличие воды в кабельном отсеке. Два года назад именно в этом отсеке произошло короткое замыкание и возгорание. Отопления тогда лишились более 700 многоквартирных домов Железнодорожного района. В кабельном отсеке рабочие сделают гидроизоляцию по всей верхней поверхности. 

Были замечания и по несвоевременной ревизии электросборок (щитков - ред.). Энергетикам необходимо в день приводить в порядок одну сборку, чтобы успеть к началу отопительного сезона.

- Главный энергетик (ТЭЦ-1 -ред.) пообещал составить график и идти по нему, - заверил первый заместитель мэра Сергей Гашев. - Из шести бульдозеров в работе –-четыре, в ремонте - два. По итогам проверки составим акт, выдадим руководству ТГК-14 и будем требовать мероприятия по их исполнению.

Гашев пообещал улан-дэнцам, что он будет «каждые две недели приезжать (на ТЭЦ-1 -ред.), смотреть исполнение, чтобы ни одну деталь не упустить и войти нормально в отопительный сезон».
ТГК-14 ТЭЦ энергетика Шутенков Гашев отопительный сезон

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