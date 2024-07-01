Нововведения появились в законе РБ «О земле»
В Бурятии приняты изменения в закон республики «О земле». Речь идёт о предоставлении на безвозмездной основе земельных участков государственным инспекторам в области охраны окружающей среды, охоты, особо охраняемых природных территорий и лесного надзора.
Поправки, принятые большинством депутатов на очередной сессии Народного Хурала, вступят в силу после официального опубликования. После этого государственные инспекторы, работающие в области охраны природы, будут иметь возможность получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.
- Это решение имеет ряд важных аспектов. Во-первых, оно подчёркивает важность профессии государственного инспектора и её вклад в сохранение окружающей среды. Во-вторых, эта мера может стать стимулом для молодых людей выбирать профессию государственного инспектора, - подчеркнули в министерстве природных ресурсов РБ. - В подведомственном нам учреждении БУ «Бурприрода» трудятся 47 инспекторов. В регионе с высокой стоимостью недвижимости предоставление земельного участка – это реальная поддержка, которая увеличит привлекательность профессии и поможет привлечь в эту сферу молодые таланты.
В министерстве также добавили, что принятие этих изменений в закон «О земле» является важным шагом в поддержке госинспекторов и своего рода благодарностью за труд и мотивацией для специалистов, которые занимаются столь важной для региона задачей.
В Бурятии госинспекторам раздадут земельные участки
Власть, Фото:
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