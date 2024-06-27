Администрация района в Бурятии не заплатила вовремя за вывоз мусора

Глава администрации получил прокурорское представление



В Баунтовском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Установлено, что сотрудники районной администрации несвоевременно произвели оплату исполнителю работ по двум заключенным муниципальным контрактам на вывоз коммунальных отходов.



Кроме того, ведущий специалист по муниципальным закупкам нарушил требования закона об открытости и общедоступности информации об оплате контрактов. Он несвоевременно разместил сведения об исполнении обязательств по четырём контрактам.



Глава администрации Баунтовскгого района получил прокурорское представление.



В отношении муниципальных служащих администрации района возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.31 «Несвоевременное представление информации в сфере закупок» и ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок».



