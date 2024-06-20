Животные, получив место для обитания, начинают проявлять агрессию
В Иркутске продолжается снос незаконных будок для собак. Такие объекты демонтируют во всех районах города после отлова безнадзорных животных. С начала года подрядные организации и управляющие компании ликвидировали свыше 40 сооружений.
– Домики для уличных собак делают неравнодушные жители. Как правило, их размещают во дворах, около торговых центров, социальных учреждений, вблизи детских и строительных площадок. Делать это категорически запрещено, поскольку животные начинают собираться в стаи, защищать своё место обитания и проявлять агрессию, – пояснила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства мэрии Елена Демьянчикова.
Будки уже убрали в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Зелёный. А также на бульваре Рябикова, в Пограничном переулке, на улицах Лермонтова, Сибирских Партизан, Гражданская, Ледовского, Розы Люксембург, Трактовая, Почтамтская, Рабочего Штаба, Поленова, Николаева, Советская, Дорожная, на Плишкинском тракте.
Администрация Иркутска напомнила жителям, что в соответствии с правилами благоустройства города запрещено устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения животных без владельцев. Такие действия являются административным правонарушением.
В Иркутске сносят будки для безнадзорных собак
Власть, Фото:
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