В Иркутске сносят будки для безнадзорных собак

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Животные, получив место для обитания, начинают проявлять агрессию



В Иркутске продолжается снос незаконных будок для собак. Такие объекты демонтируют во всех районах города после отлова безнадзорных животных. С начала года подрядные организации и управляющие компании ликвидировали свыше 40 сооружений.



– Домики для уличных собак делают неравнодушные жители. Как правило, их размещают во дворах, около торговых центров, социальных учреждений, вблизи детских и строительных площадок. Делать это категорически запрещено, поскольку животные начинают собираться в стаи, защищать своё место обитания и проявлять агрессию, – пояснила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства мэрии Елена Демьянчикова.



Будки уже убрали в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Зелёный. А также на бульваре Рябикова, в Пограничном переулке, на улицах Лермонтова, Сибирских Партизан, Гражданская, Ледовского, Розы Люксембург, Трактовая, Почтамтская, Рабочего Штаба, Поленова, Николаева, Советская, Дорожная, на Плишкинском тракте.



Администрация Иркутска напомнила жителям, что в соответствии с правилами благоустройства города запрещено устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения животных без владельцев. Такие действия являются административным правонарушением.



