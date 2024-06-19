Глава Минвостокразвития: «Мы живём в патриотическом социализме»

Власть, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Алексей Чекунков нашёл альтернативу «бизнесу» в его западном понимании



Глава министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил концепцию патриотического социализма. Об этом он написал в статье для РБК.



По мнению министра, развивать Дальний Восток и Арктику старыми методами в нынешних условиях не получится. Результатом привлечения людей «на севера» высокими зарплатами будут неконкурентоспособные предприятия, инфляция и оскудение ресурсов для остальных россиян. Поэтому любой подход к развитию стратегических территорий, где мало людей, но много ресурсов, должен быть нацелен на создание конкурентоспособной экономики и достойных условий для жизни, невзирая на расстояния и климат.



Также Алексей Чекунков считает, что путь развития соседей по Дальнему Востоку, у которых огромное население и мало природных богатств, от нас далёк. Главными факторами успеха у них были дешёвый дисциплинированный труд и культура предпринимательства: готовность к конкуренции, любовь к торговле, а также терпение и труд. В России же исторически в торговлю был вовлечён малый процент людей, а массовый труд русских крестьян сильно отличался от труда рисовых фермеров. Предприниматели, пройдя за одно поколение путь «спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось)», фактически не смогли занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса. Их не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций.



Альтернативой массовому предпринимательству в его азиатском, равно как и в западном, понимании, глава министерства выбрал культуру служения и созидания. В будущем, вместо «охотников за прибылью»», на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина.



Для запуска маховика быстрого роста Алексей Чекунков предложил «не стесняться своих сил», особенно данных природой. Эффективная разработка недр — святая обязанность нации во имя процветания нынешних и будущих поколений, а не признак недоразвитости экономики. Кроме другого подхода к организации труда, России также необходимо преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Для этого единственный путь — использование технологий и роботизация.



Средства для новой индустриализации будут реализовываться из накопленного потенциала для роста госдолга. Как отметил министр, долговой стимул нужно использовать для создания новых производств и инфраструктуры, которые сделают экономику сильнее. Плавное замещение рыночных предпринимателей и неэффективных госменеджеров созидателями возможно путём направления долгового капитала в созидательные проекты, согласованные государством.



- Слушая послание президента Федеральному собранию в начале года, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живём: патриотический социализм. У нас высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и высокий уровень консолидации общества вокруг государственных приоритетов. Сугубо капиталистические механизмы, такие как рыночное предпринимательство, в нашем контексте сбоят. Отсюда необходимость новых ролевых моделей служителей и созидателей для ускорения развития с учётом особенностей нашей истории, географии и менталитета, - заявил Алексей Чекунков.



Также, по его словам, для того чтобы победить рыночное предпринимательство в международной конкурентной борьбе, развитие по пути служения и созидания должно опираться на три принципа.

- Справедливость – прозрачные и справедливые правила для всех, соблюдаемые служителями и созидателями;

- Соревновательность – не жалеть себя, не отказываться от конкуренции, а стараться все делать лучше других;

- Культура – это и великая русская культура с её гигантами из прошлого, и культура общения, и культура производства, и внутренняя культура, и культура поступать правильно, когда никто не смотрит.



