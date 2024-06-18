Он уже встретился с жителями Новокижингинска
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Кижингинском районе.
Начался визит со встречи с жителями Новокижингинска.
- Во встрече приняли участие руководители министерств и ведомств Бурятии, представители администрации и совета депутатов Кижингинского района, трудовых коллективов, молодежных, ветеранских организаций района. В формате диалога обсуждались волнующие местных жителей вопросы: о ремонте дорог и коммунальных сетей; о капитальном ремонте жилых зданий и объектов инфраструктуры; о помощи участникам специальной военной операции и их семьям, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.
Также сегодня Алексей Цыденов посетит Могсохон, где осмотрит школу – зданию требуется ремонт. Кроме того, он побывает в Чесанском дацане, встретится с жителями Загустая. В Кижинге глава осмотрит Аллею Славы и проверит строительство здания лицея.
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, Фото:
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