Глава Бурятии работает в Кижингинском районе

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он уже встретился с жителями Новокижингинска



Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Кижингинском районе.



Начался визит со встречи с жителями Новокижингинска.



- Во встрече приняли участие руководители министерств и ведомств Бурятии, представители администрации и совета депутатов Кижингинского района, трудовых коллективов, молодежных, ветеранских организаций района. В формате диалога обсуждались волнующие местных жителей вопросы: о ремонте дорог и коммунальных сетей; о капитальном ремонте жилых зданий и объектов инфраструктуры; о помощи участникам специальной военной операции и их семьям, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.



Также сегодня Алексей Цыденов посетит Могсохон, где осмотрит школу – зданию требуется ремонт. Кроме того, он побывает в Чесанском дацане, встретится с жителями Загустая. В Кижинге глава осмотрит Аллею Славы и проверит строительство здания лицея.

