Иркутская область подписала ряда соглашений с провинцией Китая

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Были заключены соглашения о сотрудничестве в торговле, здравоохранении, образовании и культуре



Делегация Иркутской области подписала ряда соглашений о сотрудничестве и экспортных контрактов в Шэньяне, столице китайской провинции Ляонин. Напомним, представители региона работают в Китае уже несколько дней, на прошлой неделе состоялась презентация потенциала региона в Пекине, 17 июня в Шэньяне прошли конференция дружественных обменов и торгово-экономического сотрудничества между Иркутской областью РФ и провинцией Ляонин КНР и презентация экономического потенциала региона.



В рамках мероприятия было заключено 11 соглашений о сотрудничестве в сферах торгово-экономических отношений, здравоохранения, образования и культуры. Так, в частности, подписано соглашение о пролонгации отношений между торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и комитетом содействия развитию международной торговли КНР. Также заключены два экспортных контракта на общую сумму 750 млн рублей, документы касаются поставок 10 тысяч тонн овса и продуктов питания из Иркутской области в Китай.



Состоялось подписание соглашений с вузами Иркутской области. Заместитель министра образования региона Елена Апанович сообщила, что Иркутский государственный университет заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ляонинским университетом, определяющее принципы дальнейшего взаимодействия в области реализации программ академических обменов, научно-исследовательских проектов и развития деятельности центра китайского языка «Институт Конфуция ИГУ».



Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИрНИТУ) заключено соглашение о сотрудничестве по созданию Российско-китайского центра трансфера технологий с Шэньянским химико-технологическим университетом. Подписаны также меморандумы о взаимопонимании для дальнейшего укрепления сотрудничества между ИрНИТУ, Шэньянским педагогическим университетом и Иркутским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», а также с Шэньянским аэрокосмическим университетом.



Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве заключили Байкальский государственный университет и Ляонинский университет, в рамках которого вузы планируют развивать перспективные научно-образовательные проекты, а также продолжат обмен преподавателями, учёными и студентами, начатый более десять лет назад. БГУ также заключил соглашение о расширении приоритетных направлений сотрудничества в области образования и научных исследований с Шэньянским технологическим университетом.



Дополнительное соглашение о развитии совместных научно-образовательных направлений в сфере высшего образования и двойного дипломирования, летних школ и практик, а также о создании международного инновационного центра пищевых технологий и международного инновационного центра технологий тепличного хозяйства подписали Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского и Шэньянский аграрный университет.



Также 17 июня заключены два меморандума о взаимопонимании в сфере культуры. Одно соглашение заключили Иркутская областная филармония и Шэньянская государственная консерватория, второе, трёхстороннее – Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», Шэньянский педагогический университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет.



Соглашение о сотрудничестве между Иркутской областной филармонией и Шэньянской государственной консерваторией направлено на реализацию совместных образовательных и культурных программ в сфере музыкального просвещения.



Иркутская филармония примет для прохождения стажировки китайских студентов и преподавателей с сольными концертами. Шэньянская государственная консерватория готова приглашать артистов губернаторского симфонического оркестра для проведения мастер-классов. Кроме того, стороны будут проводить совместные творческие проекты, участвовать в международных грантах, программах, конференциях.



Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», Шэньянский педагогический университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет договорились о проведении совместных исследований и научных конференций, конкурсно-выставочной деятельности, творческих проектов. Также предполагается обмен студентами и образовательными программами. Об \том сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

