Мэр Улан-Удэ оценил, как устранили недочёты в сквере «Зодчий»

Доделали не всё

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков приехал с проверкой в сквер «Зодчий», что в Октябрьском районе Улан-Удэ, на проспекте Строителей.

«Заехал в сквер «Зодчий» и проверил, как исправили недочёты, оставленные подрядчиками, - написал он в соцсетях. - После прошлого раза сотрудники комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству и администрации района провели благоустройство».

Шутенков перечислил, что сделано:

- установили лавочки вдоль пешеходной зоны и привели в порядок имеющиеся;

- довели до ума качели;

- высадили саженцы;

- отремонтировали фонтан, теперь он исправно работает;

- система водополива теперь функционирует по всему скверу;

- сделали антивандальные фонари;

- восстановили фигуры медведей.

Но, по словам градоначальника, успели исправить не всё.