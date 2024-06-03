Мэр Улан-Удэ оценил, как устранили недочёты в сквере «Зодчий»

Доделали не всё
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков приехал с проверкой в сквер «Зодчий», что в Октябрьском районе Улан-Удэ, на проспекте Строителей.
«Заехал в сквер «Зодчий» и проверил, как исправили недочёты, оставленные подрядчиками, - написал он в соцсетях. - После прошлого раза сотрудники комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству и администрации района провели благоустройство».
Шутенков перечислил, что сделано:
- установили лавочки вдоль пешеходной зоны и привели в порядок имеющиеся;
- довели до ума качели;
- высадили саженцы;
- отремонтировали фонтан, теперь он исправно работает;
- система водополива теперь функционирует по всему скверу;
- сделали антивандальные фонари;
- восстановили фигуры медведей.
Но, по словам градоначальника, успели исправить не всё.«Поэтому дал ещё две недели. До 15 июня высадят цветы и сделают газон», - пообещал Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», обновлённый в 2022 году сквер не раз уже атаковали вандалы. А в мае этого года саженцы в нём подрядчик скосил вместе с травой.