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Мэр Улан-Удэ оценил, как устранили недочёты в сквере «Зодчий»

Мэр Улан-Удэ оценил, как устранили недочёты в сквере «Зодчий»
Власть,  Фото:скриншот с видео

Доделали не всё

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков приехал с проверкой в сквер «Зодчий», что в Октябрьском районе Улан-Удэ, на проспекте Строителей.

«Заехал в сквер «Зодчий» и проверил, как исправили недочёты, оставленные подрядчиками, - написал он в соцсетях. - После прошлого раза сотрудники комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству и администрации района провели благоустройство».

Шутенков перечислил, что сделано: 

- установили лавочки вдоль пешеходной зоны и привели в порядок имеющиеся;

- довели до ума качели;

- высадили саженцы;

- отремонтировали фонтан, теперь он исправно работает;

- система водополива теперь функционирует по всему скверу;

- сделали антивандальные  фонари;

- восстановили фигуры медведей.

Но, по словам градоначальника, успели исправить не всё.

«Поэтому дал ещё две недели. До 15 июня высадят цветы и сделают газон», - пообещал Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», обновлённый в 2022 году сквер не раз уже атаковали вандалы. А в мае этого года саженцы в нём подрядчик скосил вместе с травой.
Шутенков благоустройство комитет городского хозяйства комбинат по благоустройству

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