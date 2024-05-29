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В Иркутской области ужесточили запреты на пребывание граждан в лесу

В Иркутской области ужесточили запреты на пребывание граждан в лесу
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Ограничения начнут действовать с 1 июня

В Иркутской области приказом министра лесного комплекса региона ужесточили правила пребывания граждан в лесах при установлении высоких классов пожарной опасности. С 1 июня за нахождение в лесу на территории большинства лесничеств при III и выше классах пожароопасности грозит административная ответственность и наложение штрафов в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

– В большинстве районов области в настоящее время установлен особый противопожарный режим, который и так ограничивает пребывание людей в лесах. Своим приказом мы ужесточаем данные ограничения. Любое пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности неотвратимо повлечёт за собой административную ответственность, – пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

С 1 по 16 июня приказом вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств при наступлении III и выше классов пожарной опасности в Аларском, Ангарском, Балаганском, Баяндаевском, Голоустненском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Кировском (Боханский район), Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Усольском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Шелеховском лесничествах.

С 1 по 21 июня ограничения будут действовать в Братском, Бирюсинском (Тайшетский района), Падунском (Братский район), Жигаловском, Илимском и Северном (Усть-Илимский район), Казачинско-Ленском, Киренском, Нижнеилимском, Тайшетском и Усть-Кутском лесничествах.

Директора лесничеств в ближайшее время проведут работы по перекрытию лесных дорог и созданию системы контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, вчера средняя, высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности установилась в Тайшетском районе, Усть-Ордынском Бурятском округе, Братском, Нижнеилимском, Балаганском, Усть-Удинском, Катангском, Ольхонском, Качугском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах. 
Иркутская область леса лесные пожары особый противопожарный режим

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