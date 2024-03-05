Верховный суд Бурятии оставил в силе решение по делу Жаргала Цыбикова
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора улан-удэнского МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова, который получил шесть лет лишения свободы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
- Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал», осуждённого за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), хищение вверенного имущества (ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», обвинительный приговор Жаргалу Цыбикову Железнодорожный районный суд вынес в ноябре 2023 года. Подсудимый получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 310 тысяч рублей. Также он не сможет занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе три года.
Установлено, что директор «Водоканала» давал устные незаконные указания о направлении в рабочее время работников, транспорта и специальной техники предприятия для проведения строительных и хозяйственных работ на участке своего родственника. Таким образом он причинил организации ущерб на сумму 226 тысяч рублей.
Кроме того, он совершил растрату вверенного имущества – топлива, принадлежащего «Водоканалу», на сумму свыше 1 млн рублей, а также 96 тысяч.
Он же дал незаконные указания подчинённым работникам о занижении платы за сброс загрязняющих веществ и негативного воздействия на центральную систему водоотведения. В результате предприятие недополучило денежные средства от одного из предпринимателей на сумму свыше 12 млн рублей.
Во время расследования уголовного дела Жаргал Цыбиков оставил также кресло депутата Улан-Удэнского горсовета.
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Водоканала»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом заявил Владимир Путин
Они пойдут на дороги, ремонт моста и поселковую котельную
В городе построят новые аэровокзалы и сформируют новые магистральные улицы
Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Алексей Цыденов прокомментировал послание президента
Алексей Цыденов рассказал, почему каждое послание главы государства делало страну сильнее
Дороги покрылись снегом и льдом
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую
Власть, 28.02.2024
Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
Власть, 28.02.2024
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём
Общество, 27.02.2024
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными
Власть, 27.02.2024
Стороны намерены развивать бизнес и туризм
Власть, 26.02.2024
Игроками также стали Герои России
Общество, 26.02.2024
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала