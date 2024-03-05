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В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Водоканала»

В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Водоканала»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение по делу Жаргала Цыбикова

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора улан-удэнского МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова, который получил шесть лет лишения свободы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал», осуждённого за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), хищение вверенного имущества (ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», обвинительный приговор Жаргалу Цыбикову Железнодорожный районный суд вынес в ноябре 2023 года. Подсудимый получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 310 тысяч рублей. Также он не сможет занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе три года.

Установлено, что директор «Водоканала» давал устные незаконные указания о направлении в рабочее время работников, транспорта и специальной техники предприятия для проведения строительных и хозяйственных работ на участке своего родственника. Таким образом он причинил организации ущерб на сумму 226 тысяч рублей.

Кроме того, он совершил растрату вверенного имущества – топлива, принадлежащего «Водоканалу», на сумму свыше 1 млн рублей, а также 96 тысяч.

Он же дал незаконные указания подчинённым работникам о занижении платы за сброс загрязняющих веществ и негативного воздействия на центральную систему водоотведения. В результате предприятие недополучило денежные средства от одного из предпринимателей на сумму свыше 12 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела Жаргал Цыбиков оставил также кресло депутата Улан-Удэнского горсовета
Водоканал

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