Они пойдут на дороги, ремонт моста и поселковую котельную
В Бурятии 19 миллионов рублей выделят на приобретение блочно-модульной котельной в посёлке Майский и 4 миллиона рублей – на содержание дорог Курумканского района. Решение об этом было принято 27 февраля на очередной сессии Народного Хурала РБ.
Кроме того, главой республики принято решение о содействии в завершении восстановления моста, протяжённостью 120 м, через реку Баргузин у посёлка Майский путём выделения району 5,3 миллионов рублей. Ранее был приобретён материал для моста на сумму 8,9 млн рублей, из бюджета района выделено 4 млн рублей на строительные работы (бурение и забивка свай, отсыпка подъездов). Теперь финансовые средства добавлены на устройство прогонов и настила.
- Вопрос приобретения котельной был включён в протокол рабочей поездки главы РБ в феврале 2023 года. Необходимая документация и заключение экспертизы администрацией Курумканского района были подготовлены и направлены в министерство строительства и модернизации ЖКХ РБ ещё в прошлом году, - сообщили в администрации района.
В Курумканский район Бурятии в ближайшее время поступят 28,3 млн рублей
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом заявил Владимир Путин
Они пойдут на дороги, ремонт моста и поселковую котельную
В городе построят новые аэровокзалы и сформируют новые магистральные улицы
Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Алексей Цыденов прокомментировал послание президента
Алексей Цыденов рассказал, почему каждое послание главы государства делало страну сильнее
Дороги покрылись снегом и льдом
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую
Власть, 28.02.2024
Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
Власть, 28.02.2024
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём
Общество, 27.02.2024
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными
Власть, 27.02.2024
Стороны намерены развивать бизнес и туризм
Власть, 26.02.2024
Игроками также стали Герои России
Общество, 26.02.2024
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала