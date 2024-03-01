В Курумканский район Бурятии в ближайшее время поступят 28,3 млн рублей

Власть, Фото: администрация Курумканского района

Они пойдут на дороги, ремонт моста и поселковую котельную



В Бурятии 19 миллионов рублей выделят на приобретение блочно-модульной котельной в посёлке Майский и 4 миллиона рублей – на содержание дорог Курумканского района. Решение об этом было принято 27 февраля на очередной сессии Народного Хурала РБ.



Кроме того, главой республики принято решение о содействии в завершении восстановления моста, протяжённостью 120 м, через реку Баргузин у посёлка Майский путём выделения району 5,3 миллионов рублей. Ранее был приобретён материал для моста на сумму 8,9 млн рублей, из бюджета района выделено 4 млн рублей на строительные работы (бурение и забивка свай, отсыпка подъездов). Теперь финансовые средства добавлены на устройство прогонов и настила.



- Вопрос приобретения котельной был включён в протокол рабочей поездки главы РБ в феврале 2023 года. Необходимая документация и заключение экспертизы администрацией Курумканского района были подготовлены и направлены в министерство строительства и модернизации ЖКХ РБ ещё в прошлом году, - сообщили в администрации района.

