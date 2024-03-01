В Забайкалье запустят пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия

Об этом заявил Владимир Путин



Запуск пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия в пяти регионах России, в том числе в Забайкальском крае, анонсировал президент России Владимир Путин 29 февраля в своём послании Федеральному Собранию.



Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, в пилотный проект, который стартует уже в этом году, помимо Забайкалья, войдут ещё Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области.



- В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение неразрывной связи поколений. Прошу проанализировать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, - заявил глава государства.

