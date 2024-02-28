В Забайкалье создали совет по качеству жизни

Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере



В Забайкалье в рамках внедрения социального стандарта создали совет при губернаторе по повышению качества жизни. Об этом 27 февраля рассказала вице-премьер краевого правительства Виктория Бессонова в эфире РТК «Забайкалье». Участвовать в работе совета будут и региональные сервисные уполномоченные.



- Региональный социальный стандарт сам по себе предполагает, что в регионе особое внимание уделяется социальной сфере. Как оказываются услуги, насколько высока удовлетворённость граждан этими услугами, насколько органы власти реагируют на замечания и предложения по изменению ситуации в социальной сфере – все это будет в компетенции совета, - пояснила Виктория Бессонова.



Вице-премьер уточнила, что из 13 разделов принятого в регионе социального стандарта реализованы три. Это создание совета по улучшению качества жизни, оценка тех или иных процедур, оказывающих услуги с точки зрения бережливого производства и назначение региональных сервисных уполномоченных.



- Мы создали экспертную группу, куда вошли лидеры общественных мнений, лидеры профессионального сообщества, которые будут помогать во взаимодействии с органами власти, давать обратную связь и предложения для изменения той или иной ситуации. Оригинальность в подходе к работе, это когда в реализации участвуют и те, кто предлагает - то есть обычный гражданин. Это сделано для того, чтобы была возможность учесть все тонкости и нюансы, которые он видит при получении услуги, - заявила Виктория Бессонова.



По её словам, задача совета и региональных сервисных уполномоченных не хвалить то или иное министерство, а вместе с гражданином пройти тот или иной путь по получению соцуслуги, будь то поиск работы, обучение или поддержка участников СВО и их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



