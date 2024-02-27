Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки в России











Госпожа Джанита Лиянаге также побеседовала с Дид Хамбо-ламой и ректором Буддийского университета в Иволгинском дацане. Затем её ждёт встреча с ректором и студентами медицинского факультета БГУ. Завершит деловую программу визит на Улан-Удэнский авиазавод. Завтра Посла Шри-Ланки ожидает экскурсия по зимнему Байкалу.



Впервые в Бурятию Посол Шри-Ланки в России посетила в рамках первого Международного буддийского форума, который состоялся



Подготовка ко II Международному буддийскому форуму уже началась. Он пройдёт в 2024 году



Возрастное ограничение 0+



Госпожа Джанита Лиянаге также побеседовала с Дид Хамбо-ламой и ректором Буддийского университета в Иволгинском дацане. Затем её ждёт встреча с ректором и студентами медицинского факультета БГУ. Завершит деловую программу визит на Улан-Удэнский авиазавод. Завтра Посла Шри-Ланки ожидает экскурсия по зимнему Байкалу.Впервые в Бурятию Посол Шри-Ланки в России посетила в рамках первого Международного буддийского форума, который состоялся в августе 2023 года. Госпожа Джанита Лиянаге высоко оценила мероприятие, направив телеграммой отзыв, в котором отметила, что после форума дня неё «Россия открылась как буддийская страна».Подготовка ко II Международному буддийскому форуму уже началась. Он пройдёт в 2024 году в Улан-Удэ и в Иволгинском дацане . Один из дней форума будет посвящён посланиям Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Отдельную секцию отведут для обсуждения 260-летия института Пандидо Хамбо. Сами юбилейные мероприятия проведут осенью, в том числе в Иволгинском дацане откроют новый главный храм Цогчен Дуган.

В понедельник, 26 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Джанитой Лиянаге.- Рад, что вы нашли время приехать. И зимой! Что у вас в этой поездке будет возможность посмотреть на лёд Байкала, - отметил глава Бурятии. - У нас по решению президента появится международный кампус мирового уровня, в котором построят новой медицинский университет. Сегодня идёт проектирование лабораторий и других составляющих. Мы с вами уже говорили и сейчас готовы продолжить дискуссию по возможности объединения и интеграции классической медицины и Аюрведы.Стороны обговорили сотрудничество в сфере образования, в том числе обменные поездки студентов и монахов, организацию Российско- Ланкийской буддийской ассоциации и интеграцию классической и традиционной медицины. Взаимодействие планируется и в сфере торговли: прямых поставок как из Бурятии, так из Шри-Ланки продукции собственного производства. А также в направлении двустороннего туризма, сообщает пресс-служба республиканского правительства.- Будем развивать туризм из Шри-Ланки сюда. Путешествия на Байкал, особенно в зимний период. Я увижу его завтра, и смогу после этого продвигать его сама. Здесь все очень хорошо организовано, поэтому я приезжаю сюда второй раз, - отметила посол.