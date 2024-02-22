Уланудэнцы могут лишиться своей недвижимости, если не зарегистрируют право собственности в Росреестре

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Причиной стали изменения в законодательстве



Теперь объекты недвижимости будут признаваться бесхозяйными и оформляться в муниципальную собственность, если права на них не зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и сведения о собственнике недвижимости (квартире, здании, помещении, земельном участке, объекте незавершённого капитального строительства) отсутствуют в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве.



Регистрация таких объектов не облагается государственной пошлиной.



- По сведениям управления Росреестра по Республике Бурятия, на сегодня перечень объектов недвижимости в городе, права на которые зарегистрированы в едином госреестре недвижимости, насчитывает около 30 тысяч объектов. Мы настоятельно рекомендуем горожанам зарегистрировать свои права. Если у вас есть пожилые родственники, то проверьте, зарегистрированы ли их права собственности на объекты, - призвала горожан Надежда Манзаева, начальник отдела по работе с ранее учтёнными и бесхозяйными объектами недвижимости комитета по управлению имуществом и землепользованию.



Узнать, проводятся ли комитетом по управлению имуществом в отношении вашей квартиры или земельного участка мероприятия по выявлению правообладателя, можно пройдя по ссылке: https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/.



По всем интересующим вопросам можно обратиться в комитет по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 512, либо по телефонам: 8(3012)23-59-03, 23-59-19.

