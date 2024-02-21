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В Иркутской области ограничат работу «наливаек»

В Иркутской области ограничат работу «наливаек»
Власть,  Фото:pixabay.com
С сентября в регионе вступят в действие ограничения для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах

В Иркутской области проект регионального закона «Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и (или) на прилегающих к ним территориях» принят в окончательном чтении на сессии местного законодательного собрания.

Представила проект закона на сессии областного парламента руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. Она отметила, что в регионе, как и в целом в Российской Федерации, есть вопросы к некоторым организациям и индивидуальным предпринимателям, которые создают видимость деятельности по оказанию услуг общепита в объектах, расположенных в МКД, уклоняющихся от соблюдения установленных дополнительных ограничений и осуществления розничной продажи алкогольной продукции, в том числе на вынос, после 21:00 часа.

Деятельность таких точек, имитирующих работу кафе и баров, называемых ещё «наливайками», влечёт за собой нарушение обязательных требований, установленных федеральным законом № 171-ФЗ: прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания.

– От жителей области поступают регулярные жалобы на деятельность «псевдобаров», расположенных в жилых домах, которые в объектах общепита по факту осуществляют торговлю алкогольной продукцией в круглосуточном режиме, с чем связаны нарушения общественного порядка и многочисленные обращения в полицию. Кроме того, в правительство региона и службу потребрынка поступают обращения глав муниципалитетов, граждан о необходимости увеличения площади зала обслуживания посетителей для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, – рассказала Ольга Степанова.

Принятый на сессии парламента региона закон предлагается установить на территории Иркутской области требование к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, в части наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров. Документ направлен на сокращение количества «псевдобаров», расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, деятельность которых сопряжена с нарушением общественного порядка, тишины и спокойствия граждан.

– Принятый сегодня закон – это первый шаг в борьбе с «наливайками», вторым шагом будет реализация новых полномочий субъектов в части ограничения продажи алкоголя по времени в объектах общепита в жилых домах, – прокомментировала Ольга Степанова.

При подготовке документа службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области был проведён подробный анализ деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих объекты общепита в жилых домах. Всего в регионе под действие требований нового закона попадает более 620 таких объектов.

Одобренный документ направлен на подпись губернатору. Ограничения к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, вступят в силу в Иркутской области с сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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