В Иркутской области изменили закон о соцпомощи гражданам

Семьи участников СВО включили в перечень категорий, имеющих право на заключение соцконтракта



В Иркутской области внесены изменения в региональный закон №73-оз «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области». В частности, расширена категория граждан, имеющих право на государственную социальную помощь на основании социального контракта. Перечень категорий дополнен семьями участников специальной военной операции.



– Такая мера поддержки как социальный контракт востребована: в 2023 году его заключили 5 827 жителей региона. В этом году на реализацию этой меры предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, что позволит заключить с жителями региона более пяти тысяч социальных контрактов. Совершенствование механизма помощи малообеспеченным гражданам необходимо, чтобы повысить её эффективность, – уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Кроме того, областной закон приведён в соответствие с федеральным законодательством: сокращён срок обращения для повторного заключения социального контракта в отношении всех категорий граждан с трех лет до одного года, уточнены понятия малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина, среднедушевого дохода. Для расчёта поддержки будет применён прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленного правительством Иркутской области по району, в котором проживает получатель государственной социальной помощи. Ранее применялся прожиточный минимум, установленный в целом по Иркутской области.



Законом предусмотрено, что выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям «открытие своего дела» и «развитие личного подсобного хозяйства» могут перечисляться получателю единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана – для открытия своего дела или сметы расходов, одобренных межведомственной комиссией – для личного подсобного хозяйства. Предельные размеры господдержки остались на том же уровне: 350 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.



На осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление получателем государственной социальной помощи трудной жизненной ситуации, – ежемесячно на срок не более шести месяцев в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения или единовременно за весь период действия социального контракта. Размер единовременной денежной выплаты определяется путём умножения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на количество месяцев, на которые заключается социальный контракт. Ранее выплаты осуществлялись только ежемесячно.



Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



