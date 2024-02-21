В Бурятии полпред в ДФО обсудил мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска

Власть, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Юрий Трутнев напомнил, что республике нужно набрать темпы в реализации мастер-планов



В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание «О мастер-плане развития Улан-Удэ и Северобайкальска». Об этом сообщили в пресс-службе министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



- Реализация мастер-планов уже началась в Улан-Удэ и Северобайкальске. В Улан-Удэ – национального музея и театра «Байкал», появятся межвузовский кампус мирового уровня, центр креативных индустрий, будет построен новый корпус центра Восточной медицины. В Северобайкальске планируется создать новый кампус Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, парк «Северное сияние». В этом году должно начаться строительство учебного центра РЖД. Общий девиз модернизации города: надо вернуть озеро Байкал городу. Всего до 2030 года по двум городам Бурятии запланированы мероприятия до 2035 года на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Они, прежде всего, направлены на улучшение качества городской среды, решение таких наиболее важных для людей вопросов, как реконструкция городской коммунальной инфраструктуры, электро-, теплосетей, ремонт дорог, социальных объектов, благоустройство улиц и парков, – открыл совещание Юрий Трутнев.



Проект развития Улан-Удэнской агломерации включает комплексное развитие территории центра Улан-Удэ. В республиканской столице появятся набережная и межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Будет создан национальный музей. Комплексное развитие центра города предусматривает обновление территорий в течение 10 лет путём ликвидации аварийного жилья и строительства новых объектов на общей площади 35,2 гектаров. Изменения запланированы и в других районах города: «Авиазавод», «Батарейка», «Белый лебедь». Будут построены девять путепроводов через железнодорожные пути, запланировано строительство и ремонт трамвайных путей.



Масштабные изменения коснутся энергетической инфраструктуры: запланирован переход с печного на электроотопление, завершится строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Развернётся строительство социальных учреждений и жилых домов. На территориях комплексного развития часть жителей планируется расселить за счёт программ переселения из аварийного жилья.



- Всего мастер-план Улан-Удэ содержит 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд рублей. По итогам проведённой совместно с Минвостокразвития работы на сегодня обеспечено финансирование 16 мероприятий на сумму порядка 36 млрд рублей. Это только бюджетные инвестиции, помимо этого будут ещё и внебюджетные. Стартовало строительство двух значимых для Бурятии объектов: театрально-культурного центра «Байкал» и нацмузея. Проекты реализуются в рамках дальневосточной концессии. Инвестор в завершающей стадии корректировки проектной документации. У нас концессия подписана в ноябре 2023 года. Все работы уже начались, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В рамках мастер-плана в Северобайкальске запланированы к реконструкции такие крупные объекты как взлётно-посадочная полоса аэропорта в Нижнеангарске и причалы на Байкале, реконструкция центральной котельной и инженерных сетей, а также Тыйского водозабора. По просьбе местных жителей продолжится благоустройство парка «Северное сияние», в том числе городского пляжа, будет проведён капремонт путепровода по ул. Студенческая. Запланировано создание детской школы парусного спорта, строительство детского лагеря федерального уровня «Байкал», нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, стадиона «Строитель». Будет проведено благоустройство парка истории БАМа.



- Самое главное сейчас – набрать темпы в реализации мастер-планов. Работа по их утверждению велась правительством России в течение 2023 года. Сейчас, в 2024 году, пришло время реализации. Надо двигаться и работать быстрее. Предстоит большая работа и по Улан-Удэ, и по Северобайкальску, – подвёл итоги совещанию Юрий Трутнев.



