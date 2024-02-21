Полпред президента РФ провёл осмотр нового аэровокзала Улан-Удэ

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Завершение строительства нового терминала планируется в сентябре 2024 года



В Улан-Удэ заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл осмотр строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». Проект будет реализовываться на территории опережающего развития «Бурятия».



На территории аэропорта ведётся строительство нового аэровокзала. Будет построено отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего здания аэровокзала.



Строительство ведётся в графике. Генеральный подрядчик планирует до 29 февраля этого года завершить монтаж металлоконструкций, а в срок до 15 мая 2024 года закончить работы по кровле и фасаду. На строительной площадке работают порядка 95 человек, задействовано 15 единиц техники.



Стоимость строительства составит 3,1 миллиардов рублей. Аэровокзальный комплекс высотой 17 метров построят с западной стороны от здания существующего аэровокзала. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилёт) аэровокзала составляет 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.



Завершение строительства нового терминала планируется в сентябре 2024 года, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Справка



Аэропорт «Байкал» – воздушные ворота столицы Бурятии города Улан-Удэ. На сегодняшний день международный аэропорт Байкал обслуживает 14 авиарейсов. 4 февраля 2024 года возобновлены рейсы между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором. Также с начала года по состоянию на 13 февраля 2024 года международный аэропорт Байкал обработал 1 943 тонны груза. Это на 16.5% больше, чем объёмы, обработанные за аналогичный период 2023 года. Авиакомпании используют аэропорт Байкал для транзитной перегрузки, а также для технической посадки с дозаправкой.



Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение, близость к Байкалу и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. Аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолёты иностранных компаний для транзитных рейсов.



