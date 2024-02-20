В Туве заявили о снижении уровня бедности

К 2030 году его планируют снизить не более чем до 15%



В Туве уровень бедности снизился с 35,8 % в 2017 году до 27,2 % в 2022 году. Данные озвучили 19 февраля в правительстве республики на совете по достижению национальных целей. Регион намерен добиться, чтобы этот показатель к 2030 году не превышал 15%.



Несмотря на то, что статданные за 2023 год будут известны только в апреле, ряд показателей говорит о том, что регион сохранит набранные темпы по росту благосостояния населения. Так, уровень безработицы в Туве на конец прошлого года составил 4,6 %. Рекордно низкий показатель, подчёркивается в различных отчётах.



Как рассказал министр труда и социальной политики Тувы Эдуард Сандан, в республике по итогам 2022 года денежные доходы в среднем выросли на 11,6 %. Реальная начисленная заработная плата возросла на 2,6 п.п., и заняла 27 место по России и пятое место в Сибири.



В республике намерены продолжить работу по улучшению благосостояния населения. Для разработки региональных мер планируют плотнее привлекать учёных Тувинского государственного университета, а также Тувинского института гуманитарных и социально-прикладных исследований. Об этом пишет официальный портал республики.



