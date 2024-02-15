Он назвал это «колоссальной поддержкой наших врачей»
Глава Бурятии Алексей Цыденов в социальных сетях сообщил о том, что президент России Владимир Путин объявил о повышении зарплат медицинских работников.
По словам главы, президент заявил, что с 1 марта в малых городах, районных центрах и сёлах будет повышен размер ежемесячных выплат, появившихся у медработников первичного звена в прошлом году. В городах от 50 тысяч до 100 тысяч населением врачи дополнительно, помимо зарплаты, будут получать около 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч.
- В населённых пунктах, где живёт ещё меньше человек (это все наши сёла!), специальные выплаты будут существенно выше: 50 тысяч рублей – врачам, 30 тысяч рублей – среднее звено, - написал Алексей Цыденов.
Изменения в закон пока готовятся, и ввести их до начала марта не успеют. Поэтому первую повышенную выплату медики получат только после 1 апреля.
Ещё одно решение касается всех медработников – с 1 апреля им будут повышены зарплаты. Президент поручил регионам «повысить до 50% окладную часть зарплаты, сохранив дополнительные выплаты».
Кроме этого, уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий и всех учреждений первичного звена в небольших населённых пунктах существенно увеличится за счёт выравнивания с 2024 года тарифа на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности. Средства, в первую очередь, пойдут на зарплаты.
- Земляки, это колоссальная поддержка наших врачей и медработников! Благодаря решениям президента мы сможем привлечь в сёла новых и закрепить опытных специалистов, а следовательно качество медобслуживания улучшится, - добавил глава Бурятии.
Глава Бурятии отозвался о решении Путина повысить зарплаты медикам
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