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В Бурятии привлекли к ответственности главу сельского поселения «Ранжуровское»

В Бурятии привлекли к ответственности главу сельского поселения «Ранжуровское»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе

По постановлению прокурора Кабанского района глава сельского поселения «Ранжуровское» привлечён к ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Установлено, что администрацией поселения не были выполнены требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь-апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года, - говорится в сообщении.

Прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». Виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.

прокуратура сельские поселения

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