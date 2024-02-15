В Бурятии привлекли к ответственности главу сельского поселения «Ранжуровское»

Прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе



По постановлению прокурора Кабанского района глава сельского поселения «Ранжуровское» привлечён к ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что администрацией поселения не были выполнены требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь-апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года, - говорится в сообщении.



Прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». Виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.



