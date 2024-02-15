Глава района Бурятии получил представление прокуратуры из-за снежных накатов

Сотрудника администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей
После вмешательства прокуратуры в административном центре Джидинского района Бурятии привели в порядок дороги местного значения.
Проверка прокуратуры установила, что на девяти улицах села Петропавловка на проезжей части имелись снежные накаты и ледяные образования.
- Прокурор внёс представление главе Джидинского района. По результатам его рассмотрения проведено грейдирование дорог и отсыпка дорожного покрытия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В прокуратуре уточнили, что к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. Кроме того, специалист администрации, ответственный за проведение этих работ, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Сотрудника администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей
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