Глава района Бурятии получил представление прокуратуры из-за снежных накатов











После вмешательства прокуратуры в административном центре Джидинского района Бурятии привели в порядок дороги местного значения.Проверка прокуратуры установила, что на девяти улицах села Петропавловка на проезжей части имелись снежные накаты и ледяные образования.- Прокурор внёс представление главе Джидинского района. По результатам его рассмотрения проведено грейдирование дорог и отсыпка дорожного покрытия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.В прокуратуре уточнили, что к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. Кроме того, специалист администрации, ответственный за проведение этих работ, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.