Под снос попали самовольно построенные магазины
Самовольные строения на улицах Сурнова и Баррикад в Иркутске были выявлены в рамках муниципального земельного контроля. Решением судебных органов оба объекта признаны незаконными и подлежащими сносу.
Как отметили в администрации Иркутска, в добровольном порядке собственники длительное время не сносили свои магазины. Так, на улице Сурнова в трёхэтажном здании площадью 400 кв. м продолжалась продажа автозапчастей.
– Представители мэрии совместно со службой судебных приставов неоднократно осуществляли выезды, должника привлекали к административной ответственности. Однако только после вручения руководителю организации предупреждения об уголовной ответственности и обращения в суд приставов с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, владелец приступил к сносу сооружения, – прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Аналогичная ситуация и по объекту на улице Баррикад. Несмотря на решение суда, владелец бизнеса – юридическое лицо – не предпринял мер для добровольного его исполнения и продолжал продавать автомобили и сопутствующие товары. Судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал должника к административной ответственности. В результате в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего он приступил к демонтажу незаконного строения.
В Иркутске сносят незаконные здания
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