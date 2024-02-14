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Тарбагатайский район Бурятии останется без главы

Тарбагатайский район Бурятии останется без главы
Власть,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Владимир Смолин досрочно сложит свои полномочия

На сессии районного совета депутатов Тарбагатайского района, которая состоялась 13 февраля, народные избранники приняли отставку главы Владимира Смолина. Свои полномочия он добровольно сложит в ближайший четверг, 15 февраля. Об этом сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Нового руководителя районом выберут по конкурсу. Для этого объявят отбор кандидатов. Дату, с которой начнётся приём документов, согласует райсовет. 

Три недели назад стало известно, что Владимир Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Таргабатайцы высказывали сожаление по этому поводу в соцсетях.

Ранее пока ещё действующий руководитель муниципального образования в разговоре с «Байкал-Daily» подтвердил информацию о своём добровольном уходе с поста. «Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу», – подчеркнул он.
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