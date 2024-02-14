Тарбагатайский район Бурятии останется без главы

На сессии районного совета депутатов Тарбагатайского района, которая состоялась 13 февраля, народные избранники приняли отставку главы Владимира Смолина. Свои полномочия он добровольно сложит в ближайший четверг, 15 февраля. Об этом сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».Нового руководителя районом выберут по конкурсу. Для этого объявят отбор кандидатов. Дату, с которой начнётся приём документов, согласует райсовет.

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