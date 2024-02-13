Ранее Елена Калашникова работала в Якутии
В Забайкалье Елену Калашникову – нового министра труда и соцзащиты населения региона –представил губернатор края Александр Осипов на оперативном совещании с членами правительства 13 февраля.
- Елена Виссарионовна – опытный руководитель, работала в Республике Саха (Якутия). Хочу обратить внимание, что эта республика сегодня лидер в ДФО по миграционному и естественному приросту населения – это основание для нас ожидать принципиального изменения ситуации в Забайкалье, - заявил Александр Осипов.
Губернатор попросил членов правительства оказывать помощь Елене Калашниковой в решении рабочих вопросов, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Забайкалье назначен министр труда и соцзащиты населения
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