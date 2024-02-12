В Бурятии юбилей отметили подразделения госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

Сегодня, 12 февраля, подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают 55 лет со дня образования службы. Начальник центра лицензионно-разрешительной работы управлении Росгвардии по Республике Бурятия полковник полиции Булат Доржиев в радиоэфире республиканской новостной программы рассказал слушателем о специфике деятельности и истории подразделений
Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью считается 12 февраля 1969 года. В Бурятии служба была создана в 1992 году. Решение о создании службы было обусловлено вступлением в силу закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», соответственно, резким увеличением объёма лицензионно-разрешительной работы и расширением задач, решаемых лицензионно-разрешительными подразделениями органов внутренних дел.
Спектр деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля очень широк.
- Мы проводим работу с владельцами оружия по проверке условий сохранности, профилактики утрат и хищений оружия; предоставляем государственные услуги, выдаём лицензии и разрешения. На учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы управления состоит около 24 тысяч владельцев оружия, в собственности которых находится более 46 тысяч единиц оружия, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Бурятия - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Булат Доржиев. - Также мы обеспечиваем контроль за оборотом оружия у частных охранных организаций, предприятий, ведущих охотничий промысел и осуществляющих торговлю оружием. На территории Республики Бурятия зарегистрировано свыше 70 частных охранных организаций, из которых более 50 используют в своей уставной деятельности служебное оружие.
Отдельным обособленным направлением деятельности является контроль за обеспечением безопасности 22 категорированных объектов топливно-энергетического комплекса, 18 объектов низкой и 4 объекта средней категории опасности, расположенных на территории Республики Бурятия. А также осуществление контроля за 22 подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, из них 13 подразделений ведомственной охраны.
В Бурятии юбилей отметили подразделения госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
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